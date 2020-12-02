В Санкт-Петербурге на Новый год закроют рестораны и музеи

Власти Санкт-Петербурга ужесточают ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, петербургские музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.

Также на этот период запрещена работа ресторанов и кафе. Помимо этого, должны быть закрыты ледовые катки и выставки, работающие в помещениях торгово-развлекательных центров, пишет РБК.

На период новогодних праздников будет дополнительно ограничена работа объектов общепита. Так, с 30 декабря по 3 января они будут полностью закрыты. Исключения сделаны лишь для кафетериев, буфетов и столовых в зданиях вокзалов и аэропортов, а также АЗС. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19.00.