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Российские миротворцы разминировали 238 гектаров местности в Нагорном Карабахе

Игорь Лапик
Алена Миронова
07:36 21.12.2020
Обнаружено и обезврежено более восьми тысяч взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

С начала миротворческой операции инженерные подразделения российских миротворческих сил разминировали около 238 гектаров местности, 93 километра дорог, 423 домостроения.

Обнаружено и обезврежено более 8 тысяч взрывоопасных предметов.

Для поиска используется специальная техника - роботизированные комплексы «Уран-6». Они позволяют быстро и безопасно обследовать большую территорию.

Ранее российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 306 беженцев. С начала миротворческой миссии в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 42 тысяч беженцев.

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