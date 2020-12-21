В стране и мире Российские миротворцы разминировали 238 гектаров местности в Нагорном Карабахе Игорь Лапик Алена Миронова Обнаружено и обезврежено более восьми тысяч взрывоопасных предметов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.



С начала миротворческой операции инженерные подразделения российских миротворческих сил разминировали около 238 гектаров местности, 93 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8 тысяч взрывоопасных предметов. Для поиска используется специальная техника - роботизированные комплексы «Уран-6». Они позволяют быстро и безопасно обследовать большую территорию. Ранее российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 306 беженцев. С начала миротворческой миссии в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 42 тысяч беженцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика