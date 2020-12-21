В стране и мире В Госдуме разработают законопроект о зарплате для родителей Алена Миронова Инициатива предусматривает ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет. © Фото: Pixabay Партия «Справедливая Россия» разработает законопроект о зарплате для родителей. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Олег Шеин. Поправки предполагают ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия. Депутат подчеркнул, что его высказывание по данному вопросу вызвало резонанс. «В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — отметил Шеин. Парламентарий добавил, что подобные выплаты уже существуют во Франции. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи с детьми до семи лет получат выплаты к Новому году. Размер пособия составит пять тысяч рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика