Жителя Татарстана приговорили к году лишения свободы условно за реабилитацию нацизма
Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
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К году лишения свободы условно приговорил Верховный суд Татарстана местного жителя, который разместил фотографию Гитлера во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк».
Он признан виновным по статье «Реабилитация нацизма». И также должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Ранее подсудимый вину признал и публично извинился.
В рамках следствия сотрудниками СК в доме обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого установили, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал растения, содержащие наркотические средства.