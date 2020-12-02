Жителя Татарстана приговорили к году лишения свободы условно за реабилитацию нацизма

К году лишения свободы условно приговорил Верховный суд Татарстана местного жителя, который разместил фотографию Гитлера во время проведения онлайн-акции «Бессмертный полк».

Он признан виновным по статье «Реабилитация нацизма». И также должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Ранее подсудимый вину признал и публично извинился.

В рамках следствия сотрудниками СК в доме обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого установили, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал растения, содержащие наркотические средства.