На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»

На месте, где ранее был обнаружен таинственный монумент в американской пустыне штата Юта, заметили загадочное существо. Об этом сообщает Daily Star.

Пользователь TicTok serg.boy отправился в пустыню со своими друзьями, надеясь увидеть монумент, однако к тому времени, когда компания прибыла на место, таинственного объекта уже не было. Serg.boy пожаловался на несправедливость в Сети и заодно привлек внимание пользователей к видео.



Особо внимательные разглядели на заднем плане странную черную фигуру. Подписчики принялись предполагать, кем может быть необычное существо, похожее то ли на летучую мышь, то ли на демона. В итоге большинство комментирующих пришло к выводу, что это просто мистификация, которую придумал Serg.boy.

Ранее странные металлические монолиты были обнаружены в США и Румынии. Позже странные объекты исчезли. Выдвигались разные гипотезы о происхождении этих монументов. Наиболее правдоподобная версия, что это арт-объекты художника Джона МакКракена.