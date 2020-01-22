Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице, которые обрушатся на область сегодня до 21.00. По информации ГУ МЧС России по Московской области, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололедица ожидаются с 14.30 до 21.00.

Ведомство рекомендует строго соблюдать правила персональной безопасности, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, а также обрезать сухие деревья, которые могут повредить жилище.

«Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», - информирует ведомство.

Для того, чтобы избежать вероятности получения травмы при ходьбе по гололеду, следует надевать малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве 22 января ожидаются облачная погода и небольшие осадки.