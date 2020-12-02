Стали известны подробности задержания мужчины, угрожавшего взорвать банк в Горно-Алтайске

Стали известны подробности происшествия в Горно-Алтайске, где мужчина угрожал взорвать отделение банка. В разговоре со «Звездой» руководитель пресс-службы УМВД по Республике Алтай Любовь Николаева рассказала, как удалось вычислить злоумышленника.

«Поступило сообщение от сотрудников колл-центра одного из банков, о том что им позвонил неизвестный мужчина и сообщил об угрозе взрыва в отделении банка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины, с номера которого был произведен звонок, установлена. Звонили с номера телефона в Горно-Алтайске», - рассказала Николаева.

В настоящее время мужчина задержан, помещения отделения банка обследованы саперами и кинологами. Взрывчатых веществ не обнаружено. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.