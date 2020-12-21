Определены самые востребованные профессии в 2021 году

Медицинские работники, продавцы и IT-специалисты - именно такие профессии, по мнению аналитиков, будут самыми востребованными в России в новом 2021 году.

Эксперты сервиса по трудоустройству проанализировали запросы работодателей и сделали вывод, что проще всех будет устроиться тем, кто готов непрерывно учиться. Например, осваивать новые навыки и профессии. И тем, кто хорошо ориентируется в новой цифровой реальности.

Эпидемия коронавируса, а вслед за ним и переход на удаленную работу, заставили многих поближе познакомиться с возможностями компьютеров и интернета. Так случилось с учителями, которым пришлось месяцами вести уроки и проверять домашние задания он-лайн.

Два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в цифровую сферу, - это компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, сообщает РИА Новости.

Однако, если нет возможности глубоко погружаться в сеть, есть и другие вакансии. Популярными останутся запросы на водителей, курьеров и фармацевтов, а также сборщиков, комплектовщиков и логистов. Главное - не раздумывать слишком долго. Количество предложений от работодателей к концу года уменьшилось почти на треть.