Путин назвал уродами создателей «групп смерти» в соцсетях

Владимир Путин раскритиковал так называемые группы смерти в соцсетях, а их создателей назвал уродами.

«Что за уроды, откуда они берутся? Я, когда первый раз с этим столкнулся, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют», - сказал российский лидер во время встречи с представителями общественных организаций Липецкой области.

Путин отметил, что благодаря усилиям полиции влияние на подростков «групп смерти» в значительной степени снизилось. Также он пообещал поручить новому главе Министерства просвещения Сергею Кравцову продумать введение программ ОБЖ для детей младших и старших классов.