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Россиян предупредили о возможном дефиците детских игрушек перед Новым годом

Надежда Котормус
Алена Миронова
06:59 21.12.2020
Эпидемиологическая обстановка сказалась не только на поставках из-за рубежа, но и на российском производстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров допустили, что в России может возникнуть дефицит детских игрушек.

«Мы говорим о том, что может возникнуть дефицит каких-то наиболее популярных брендов, каких-то наиболее популярных игрушек», - заявила президент ассоциации.

Эпидемиологическая обстановка сказалась не только на поставках из-за рубежа. Пострадали и российские производства. Простой и замена импортных комплектующих дорого обошлись фабрикам. Однако вместе с тем появился шанс увеличить долю в рынке.

«По стратегии импортозамещения мы работаем уже достаточно давно, практически по каждой товарной группе можно найти производителя в России», - отметила Татьяна Антипова, ведущий маркетолог сети хобби-гипермаркетов.

При этом сами отечественные производители отмечают – покупать российские товары действительно стали чаще. Но рекордных продаж даже в преддверии праздников ждать не приходится. А значит и дефицит потребителям не грозит.

«Покупательская способность в этом сезоне будет гораздо ниже, чем прошлые сезоны при "мирной жизни" так называемой. Поэтому скорее всего этот дефицит и будет нивелирован за счет низкой покупательской способности», -  подчеркнул Евгений Антонов, руководитель фабрики по производству мягких игрушек.

Крупные сети и маркетплейсы уже отметили рост интереса к настольным и спортивным играм для дома. Покупать чаще стали и товары для хобби. Мастера по изготовлению поделок уверены – такое увлечение позволит не только провести время с пользой, но и не оставить близких без подарков.

«А какие берут? Ну в основном это скот, быки коровки, что символично ведь следующий год – год быка», - рассказала Александра Галкина, мастер по созданию глиняной игрушки.

Полки детских магазинов сейчас трудно назвать пустыми: крупные продавцы имеют запас на случай форс-мажора. Производители в преддверии праздников выкручивают производственные мощности на полную, а значит дети могут быть уверены - Дед Мороз не подведет.

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