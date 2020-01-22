«Миссис Вселенная - 2020» одобрила идею повышения материнского капитала в РФ

43-летняя мама четверых детей Ксения Вербицкая, получившая корону победительницы конкурса «Миссис Вселенная - 2020», рассказала в комментарии «Звезде», как проходил конкурс и как отнеслись к ее новому титулу члены семьи.

«В этом году конкурс был очень масштабный, было очень волнительно. Конкурс проходил в несколько этапов: выход в национальном костюме, творческий конкурс, выход в вечерних платьях. Каждая участница показывала свои таланты. С некоторыми мы подружились. У меня четверо детей: сыну 16, дочкам 12, 8 и 3. Детки мои талантливы, семья моя поддерживала всегда меня во всех начинаниях. И дети, безусловно, гордятся, что их мама победила и планирует в дальнейшем также участвовать в конкурсах», - призналась Ксения.

Будучи многодетной матерью, россиянка положительно оценила послание президента РФ, в котором он сообщил, что с этого года материнский капитал начнут выплачивать уже при рождении первого ребенка.

«Я непосредственно связана с материнством, поскольку являюсь врачом акушером-гинекологом и вижу беременных женщин. Собственно говоря, я в первом ряду переживаю за молодых матерей, поэтому поддержка государства - это важно», - отметила красавица.

Что касается ее собственной дальнейшей деятельности, то в будущем Ксения Вербицкая хотела бы создать благотворительный фонд, связанный с материнством и детством. Она будет оказывать поддержку молодым матерям, а ее пациенты будут ею гордиться.

В финал конкурса «Миссис Вселенная - 2020», проходивший в столице Болгарии Софии, россиянка попала после того, как до этого одержала победу на петербургском конкурсе красоты для замужних женщин.