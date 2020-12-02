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ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Светлана Иванова
16:02 02.12.2020
Необходимо всегда носить маски в тех местах, где отсутствует достаточная вентиляция, в том числе в магазинах, на рабочих местах и в школах.
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Pres

Всемирная организация здравоохранения объявила о необходимости ужесточить требования к ношению масок, передает Reuters.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис призвала людей, живущих в районах распространения COVID-19, всегда носить маски в тех местах, где отсутствует достаточная вентиляция, в том числе в магазинах, на рабочих местах и в школах.

При этом маску следует надевать и в помещениях, в которых невозможно обеспечить дистанцию по крайней мере в один метр, даже тогда, когда помещение хорошо проветривается. Этих мер должны придерживаться в том числе дети старше 12 лет.

Кроме того, как подчеркнули в ВОЗ, в некоторых случаях маску необходимо надевать и на открытом воздухе. Так, средством индивидуальной защиты придется воспользоваться, если невозможно обеспечить дистанцию с другими прохожими.

Кроме того, постоянно следует носить маску во всех медицинских учреждениях, включая места общего пользования.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер безопасности для прекращения передачи вируса от человека к человеку. Специалист напомнила о том, что нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, избегать многолюдных мероприятий и надевать маску.

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