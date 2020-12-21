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В Великобритании назвали дату появления нового штамма коронавируса

Анна Берестовая
05:13 21.12.2020
В связи с распространением вируса появляются опасения об эффективности против него вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress

Мутировавший коронавирус, который сейчас распространяется необыкновенно быстрыми темпами в Великобритании, появился там еще в середине сентября. Об этом заявили в Общественной службе здравоохранения страны.

В настоящее время доказательств, что новый вид COVID-19 приводит к большей смертности, чем прежние, нет. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали опасения, касающиеся того, что разработанные вакцины окажутся просто бесполезными перед вирусом-мутантом.

В ВОЗ назвали такой сценарий маловероятным, поскольку вакцины способны действовать на разные штаммы. Несмотря на это, даже вакцинированным людям необходимо соблюдать всеобщие рекомендации, а именно - поддерживать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и чаще мыть руки.

Ранее в Минздраве Соединенного Королевства обозначили, что ситуация с новым коронавирусом вышла из-под контроля. В связи с распространением особо заразного штамма в ряде районов ввели очень жесткие противоэпидемические ограничения.

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