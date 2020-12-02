В стране и мире Стала известна дата похорон Ирины Антоновой Анна Панцулая Заслуженный деятель искусств РСФСР ушла из жизни вчера на 99-м году жизни. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Президент Пушкинского музея Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище 4 декабря. Как сообщалось ранее, прощание из-за пандемии СOVID-19 пройдет в закрытом формате в узком кругу близких людей. Напомним, что искусствовед скончалась в возрасте 98 лет из-за проблем с сердцем, осложненных коронавирусной инфекцией. Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей в течение 52 лет. В 2013 году ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также обладателем множества других наград. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика