Стала известна дата похорон Ирины Антоновой
Заслуженный деятель искусств РСФСР ушла из жизни вчера на 99-м году жизни.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Президент Пушкинского музея Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище 4 декабря. Как сообщалось ранее, прощание из-за пандемии СOVID-19 пройдет в закрытом формате в узком кругу близких людей.
Напомним, что искусствовед скончалась в возрасте 98 лет из-за проблем с сердцем, осложненных коронавирусной инфекцией.
Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей в течение 52 лет. В 2013 году ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также обладателем множества других наград.