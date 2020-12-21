В ОП РФ предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

Для малоимущих граждан в условиях роста цен на базовые товары предложили ввести систему продуктовых карточек, социального питания или же товаров первой необходимости. С такой инициативой выступила глава комиссии Российской Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Она отметила, что в период увеличения числа безработных и снижения заработных плат повышение стоимости базовых продуктов неприемлемо.

«В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», - цитируют Оглоблину РИА Новости.

Специалист указала, что после поручения Владимира Путина разрешить ситуацию на рынке цены на некоторые продукты, такие как сахар и подсолнечное масло, были заморожены. Однако, как она напомнила, эта мера будет действовать только три месяца.

Ранее в Минпромторге озвучили предельные цены на важнейшие базовые продовольственные товары. Так, килограмм сахара не может стоить в магазинах более 46 рублей. Литр подсолнечного масла оценили максимум в 110 рублей.