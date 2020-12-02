Угрожавший взорвать банк в Горно-Алтайске мужчина задержан
В здании банка работают кинологи и саперы, они ищут возможное взрывное устройство, которым угрожал мужчина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, который захватил отделение банка в Горно-Алтайске. Он требовал выплатить ему 300 тысяч рублей, а в случае отказа угрожал взорвать здание.
Пока неизвестно, находилось ли при мужчине взрывное устройство. Территория в районе банка оцеплена правоохранителями.
Внутрь здания вошли саперы и кинологи, которым предстоит обследовать помещение на предмет наличия взрывчатки. После осмотра помещений отделения банка никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Во время инцидента никто не пострадал.