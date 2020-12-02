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Ректор ГИТИСа назвал Плотникова лучшим актером русской сцены

Роман Захаров
15:31 02.12.2020
Григорий Заславский высоко оценил профессиональные качества ушедшего из жизни артиста Бориса Плотникова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Kino-teatr

Борис Плотников был одним из лучших актеров русской сцены, собиравшим полные залы и оставлявшим во всех театрах, где ему приходилось работать, только восхищенные воспоминания о его профессиональных качествах. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, комментируя печальную новость о смерти Плотникова.

«Он, конечно, действительно был выдающимся актером, и, мне кажется, он был одним из лучших русских актеров, русской сцены, в меньшей степени кино. Потому что, будучи открытой кинематографу, Лариса Шепитько, которая его лицо увидела, не знаю, на какой сцене и каких гастролях, она обратила на него внимание и дала ему главную роль в своем фильме "Восхождение". Легендарный фильм, один из знаковых фильмов 1970-х годов. Плотников из тех актеров, которых можно назвать актером органического таланта, и одновременно актеров-интеллектуалов. Да, у него было театральное образование, он окончил Свердловское театральное училище, но до этого он успел окончить филфак Уральского университета. И вот этот интеллектуализм и интеллектуальный подход к каждой роли он сохранил на всю жизнь», - высказал свое мнение театральный критик.

Заславский напомнил, что Плотников, «как и многие актеры со сложным характером», успел поработать в разных театрах, но везде, где он работал, он оставлял след в искусстве.

«Не воспоминания о том, как сложно было с ним работать, а воспоминания о его выдающихся ролях... Плотников из тех, на кого можно было ставить спектакли, не боясь, что они не соберут полные залы», - резюмировал ректор ГИТИСа.

О смерти 71-летнего артиста Бориса Плотникова стало известно в среду, 2 декабря. Одной из самых известных его ролей в кино является роль доктора Борменталя в фильме 1988 года «Собачье сердце». Всего за свою карьеру он сыграл сотни образов в различных спектаклях и фильмах.

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