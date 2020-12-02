Эксперт объяснил, к чему приведет Иран решение нарастить степень обогащения урана

Во вторник иранский парламент проголосовал за законопроект, который должен обязать правительство страны нарастить степень обогащения урана. Таким образом кабмин должен совершить шаги, которые выведут Иран из состояния несправедливого положения. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор Центра изучения Современного Ирана Раджаб Сафаров.

«Разрешается обогащать уран больше 20%. Совершенно точно, что реактор в Араке будет возвращен к состоянию до подписания соглашения, потому что он был замурован и выведен из активного функционирования, бездействовал. Правительство займется восстановлением этого ректора, чтобы он работал на ядерную программу страны», - пояснил Раджаб Сафаров.

Он добавил, что другие страны фактически не выполнили ни одного из 11 обязательств, которые приняли на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Более того, в отношении Исламской Республики начали вводить все новые и новые санкции, что по соглашению было запрещено.

«Мы видим новые санкции чуть ли не еженедельно применяются к Ирану. Иран выполняет условия оглашения. Он связан по рукам и ногам связан, пошел на беспрецедентные уступки для того, чтобы создать атмосферу доверия. Чтобы снять настороженность некоторых стран, предвзято относящихся к ядерной программе. Это решение парламента во многом было спровоцировано терактом по отношению к одному из ярких ученых, который который работал над развитием ядерной программой Ирана», - заявил Сафаров.

Напомним, что 27 ноября был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде. Нападение произошло в городе Абсард в провинции Тегеран. Ученый получил смертельные ранения в результате взрыва и расстрела.

«Господин Фахризаде был выдающимся ученым, талантливым руководителем и легендой иранской ядерной программы. Убийство Фахризаде, скорее всего, имело другие цели, более геополитические. Поэтому враги знали, что ответ Ирана за убийство будет неминуем. Он точно ответит в том или ином виде, чтобы установить исполнителей и заказчиков этого убийства. Они ждут, когда Иран подействует. И на этот случай у стран Запада есть свой план. Основные СМИ у них в руках, они контролирует информационное пространство мира. И через день-два будет сформировано общественное мнение, что Иран не имел доказательств, без всякого основания предпринял такие шаги, нанес ущерб интересам Израиля или Америки, или другой страны. Мировое сообщество заявит, что мы этого так не оставим, давайте вместе ударим по Ирану. И они будут наносить уже на основании этого удары по определенным объектам в Иране», - сказал Сафаров.

Он добавил и в этом случае противостояние выйдет на другой уровень, поскольку Иран ответит со всей своей мощью. По мнению Сафарова, мир стоит на грани нового конфликта.