СМИ: неизвестный захватил отделение банка в Горно-Алтайске
По сообщениям представителей экстренных служб, захвативший отделение мужчина требует 300 тысяч рублей.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожает взрывом. Такое сообщение со ссылкой на информированный источник опубликовал «Интерфакс».
«В офис банка на проспекте Коммунистическом, 68 ворвался мужчина. Он требует 300 тысяч рублей, угрожает взорвать отделение», - пишет издание.
К месту ЧП прибыли сотрудники полиции. Движение в районе отделения банка перекрыто, территория оцеплена.