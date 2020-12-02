Ефремова этапировали из СИЗО в колонию в Белгородской области

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапирован из следственного изолятора в одну из колоний Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

«По прибытии в исправительное учреждение все осужденные помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. В карантинном отделении с осужденными проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия. По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания», - сказано в заявлении УФСИН.

Михаил Ефремов признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия в центе Москвы. 8 июня на Садовом кольце он выехал на полосу встречного движения и протаранил другой автомобиль.

За его рулем находился курьер Сергей Захаров, который скончался от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам тюрьмы, однако защита смогла незначительно смягчить приговор.