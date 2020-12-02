Украина решила бойкотировать встречу Совбеза ООН

Украина приняла решение бойкотировать встречу Совета Безопасности ООН, на которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Онлайн-заседание пройдет сегодня по формуле Арриа, то есть в виде неформальной встречи, организуемой для откровенного обмена мнениями. Она будет посвящена исполнению Минских соглашений. В заседании примут участие приглашенные полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны - участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы. - Прим. ред.)», - сказал Кулеба агентству Укринформ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали возможности транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте организации.