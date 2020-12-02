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Совбез ООН проведет встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР

Иван Линдеманн
01:51 02.12.2020
Заседание состоится 2 декабря и будет носить неформальный характер.
Совбез ООН проведет встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР
© Фото: Li Muzi XinHua Globallookpress

В среду, 2 декабря, Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский.

«Встреча с участием полпреда ЛНР Владислава Дейнего и полпреда ДНР Натальи Никоноровой, пройдет завтра в 10:00 (18:00 мск)», - сказал он ТАСС.

По словам дипломата, заседание будет носить неформальный характер. Встреча организована с целью предоставить сторонам минских соглашений, членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам СБ возможность обсудить сложности в выполнении резолюции.

Напомним, что в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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