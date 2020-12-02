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В Минобороны рассказали о работе миротворцев в Нагорном Карабахе

Анна Касаткина
14:02 02.12.2020
Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку территорий от взрывоопасных предметов и помогают в восстановлении инфраструктуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы продолжают работу в Нагорном Карабахе по восстановлению в регионе мирной жизни и возвращению людей на родину. О ходе этой работы на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки с территории Армении прибыли еще 1 168 мирных жителей. Всего домой вернулись более 27 тысяч человек.

Военные врачи медицинского отряда специального назначения Минобороны оказывают людям квалифицированную медицинскую помощь. За сутки ее получили еще 54 жителя Степанакерта, в том числе восемь детей.

Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов города Степанакерт и участка вдоль линии электропередачи на направлении Шуша - Лысогорский.

«За сутки очищено более четырех гектаров территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 17 взрывоопасных предметов», - сказал Конашенков.

Всего инженерными подразделениями разминировано более 38 гектаров местности, более 12 километров дорог, проверено 117 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 1 100 взрывоопасных предметов.

При содействии миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 1,8 километра линий связи, 1,5 километра газопровода, более 1,7 километра линий электропередачи, семь опор ЛЭП и четыре трансформаторные подстанции.

В школе №8 Степанакерта сегодня возобновлен учебный процесс - за парты сели около 400 детей.

«Школа была восстановлена при помощи российских миротворцев. Произведен ремонт здания и внутренних помещений, восстановлено электро- и теплоснабжение, заменены стеклопакеты», - уточнил Конашенков.

Трехстороннее соглашение при участии России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе было достигнуто 9 ноября.

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