Саудовская Аравия и еще почти 20 стран закрыли авиасообщение с Великобританией

Власти Саудовской Аравии приняли решение закрыть сухопутные границы и остановить авиасообщение с Великобританией из-за риска проникновения нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного в Лондоне на прошлой неделе.

«Временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю», - цитирует агентство SPA МВД страны.

Рейсам, которые уже прибыли на территорию страны, разрешат ее покинуть. Запреты не коснутся только грузовых перевозок. Кроме того, в Саудовской Аравии установили двухнедельный карантин для тех, кто вернулся из европейских стран. А тем, кто выезжал за границу в последние три месяца, будет необходимо сдать тест на COVID-19.

Из-за мутировавшего коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили Марокко, Колумбия, Хорватия. Двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании ввел Кипр, с 21 декабря приостанавливает авиасообщение со страной Финляндия. До 31 декабря приостановило авиарейсы из Великобритании правительство Литвы.

Пассажирские перевозки с Великобританией прекращают Латвия и Германия. В свою очередь Швейцария приостанавливает авиасообщение помимо Британии еще и с ЮАР. В Турции прием авиарейсов приостановили из Великобритании, ЮАР, Дании и Нидерландов и ЮАР.

Как сообщают Минздравы европейских стран, новый «британский штамм» мутировавшего вируса уже обнаружен у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

«Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя "Челио". Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Заразившиеся и их близкие изолированы и придерживаются всех предусмотренных процедур», - сообщили в Министерстве здравоохранения Итальянской республики.

По словам специалистов, говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

Запрет на въезд из Великобритании вводит Швеция, а Израиль приостанавливает рейсы из Британии, Дании и Южной Африки. Также запретил въезд в страну тем, кто посещал Великобританию и ЮАР, запретили Сальвадор. За ними следуют Болгария, Ирландия и Франция, которые с 21 декабря также не будут принимать рейсы из Соединенного Королевства.

Временно прекращает авиасообщение с Великобританией и Эстония, о чем сообщили в пресс-службе правительства страны. А в Испании принято решение об усилении контроля на наличие тестов на COVID-19 от прибывающих из Британии.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что новый штамм может быть более заразен, но это не значит, что он - более летален.