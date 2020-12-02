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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» собрал первую партию грунта на Луне

Светлана Иванова
14:06 02.12.2020
«Чанъэ-5» пробурил грунт спутника Земли на глубину два метра, после чего поднял образцы геологической породы и упаковал их в контейнер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» приступил к работе на поверхности Луны. Как сообщили в Китайском национальном космическом управлении, устройство успешно пробурило грунт спутника Земли на глубину два метра, после чего подняло образцы геологической породы и упаковало их в контейнер. В таком виде собранные образцы будут находиться для предстоящей отправки на Землю.

Среди других задач модуля - сбор образцов грунта с поверхности спутника при помощи руки-манипулятора.

Всего планируется собрать около двух килограммов лунной породы, после чего манипулятор поместит образцы в специальную капсулу возвращаемого аппарата. В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю.

Накануне, 1 декабря, аппарат «Чанъэ-5» успешно прилунился. Замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев от лица госкорпорации поздравил китайских коллег с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-5» на поверхность Луны, назвав историческим событием успешное завершение очередного этапа миссии.

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