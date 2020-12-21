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Минобороны досрочно сдало новый инфекционный центр в Южно-Сахалинске

Анна Берестовая
05:20 21.12.2020
Центр является 30-м по счету медицинским учреждением, построенным в 2020 году с начала пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в городе Южно-Сахалинске.

Этот инфекционный центр является 30-м по счету медицинским учреждением, построенным в 2020 году с начала ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановке в стране военными строителями.

Инфекционный корпус полностью укомплектован новейшей медицинской техникой, аппаратами искусственной вентиляции легких, цифровым рентгеновским комплексом, портативным ультразвуковым сканером, сложным лабораторным оборудованием для эндоскопии и взятия анализов.

При строительстве применялись эффективные технологии защиты от распространения вирусов и бактерий, в том числе система вентиляции с многоуровневой очисткой воздуха, специальные шлюзы-тамбуры перед каждой палатой и процедурными, кабинетами, санпропускники для поступающих пациентов и персонала, ультрафиолетовые бактерицидные лампы, а также приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

В стационаре находятся одно- и двухместные боксы с настенными консолями для подачи кислорода и связью «пациент - пост медсестры». Также установлены камеры для круглосуточного наблюдения за состоянием больных и оказания им экстренной реанимационной помощи. Пищу и лекарства пациенты будут получать через герметичные окна с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

© Минобороны РФ

С учетом сейсмической активности региона при реализации проекта использованы материалы и технические решения, которые обеспечат многолетнюю эксплуатацию зданий и безопасность персонала и пациентов. Монолитный железобетонный каркас инфекционного корпуса усилен продольными и поперечными балками. Это позволит выдержать землетрясение 9, 10-ти баллов по шкале Рихтера.

Проектировщики Военно-строительного комплекса также просчитали повышенные снеговую и ветровую нагрузки. Для того, чтобы на кровле не скапливался снег, а в водостоках не задерживалась талая вода, была смонтирована высокоэффективная скрытая система электроподогрева.

© Минобороны РФ

Доставка материалов осуществляется морским путем с материка на остров, а также самолетами военно-транспортной авиации. Кроме того, специалисты Военно-строительного комплекса развернули рядом временный завод, обеспечивающий стройку бетоном.

Построенный инфекционный центр является одним из корпусов строящегося на Сахалине военного госпиталя. На втором этапе военные строители возведут четырехэтажный лечебный корпус с операционным блоком, палатным, хирургическим, терапевтическим, диагностическим и другими отделениями.

Ранее сообщалось, что с начала работы медицинского центра Минобороны РФ в Оренбурге в нем успешно завершили лечение 920 человек. В учреждении принимали не только военнослужащих и их семьи, но и гражданское население.

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