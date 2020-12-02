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Совфед поддержал продление «дачной амнистии» еще на пять лет

Светлана Иванова
14:36 02.12.2020
Совет Федерации еще на пять лет - до 1 марта 2026 года - продлил так называемую дачную амнистию.
Совфед поддержал продление «дачной амнистии» еще на пять лет
© Фото: NicolleShekin, Pixabay

Совет Федерации еще на пять лет продлил так называемую дачную амнистию. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду, 2 декабря.

Действие упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома должно было закончиться 1 марта 2021 года. Теперь определена новая дата - 1 марта 2026 года. В противном случае придется обращаться в суд.

Согласно закону, под упрощенный порядок попадают жилые или садовые дома на земельных участках, предназначенных для садоводства, «индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства». Оформление права на земельный участок осуществляется на основании технического плана и декларации. Уведомлять о планируемом строительстве и о его окончании не требуется. При этом строение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Проект был внесен в Госдуму в июле. 18 ноября нижняя палата парламента приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Автор инициативы, депутат Павел Крашенинников, подчеркивал, что за 14 лет программа позволила россиянам оформить права на 13 миллионов объектов недвижимости.

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