«Не хватает овощей, рыбы, мяса»: Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает рыбы, овощей и мяса. Об этом рассказал на встрече с представителями общественности Владимир Путин.

Как заявил президент, необходимо своевременно смотреть и корректировать потребительскую корзину. Ее структура нуждается в совершенствовании, потому что в ней в процентном соотношении картофель, жиры, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а овощи, фрукты, рыба и мясо в корзине должного места не занимают.

«Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», - сказал российский лидер.

В конце сентября экс-премьер Дмитрий Медведев поручил российскому правительству проработать вопрос о переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины. Исполнителями были назначены Минфин, Минтруд, Минэкономразвития и Роспотребнадзор.