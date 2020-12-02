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Россияне назвали свои главные страхи в 2020 году

Виктория Ивашечкина
14:23 02.12.2020
Меньше всего в текущем году граждане РФ боялись обострения конфликтов между Россией и другими странами.
Россияне назвали свои главные страхи в 2020 году
© Фото: Andrew Khoroshavin, Pixabay

Россияне перечислили свои главные страхи в 2020 году. Среди них есть опасения роста социальной несправедливости и снижения доходов.

«Ключевыми страхами россиян стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%)», - комментирует ВЦИОМ данные опроса за октябрь. 

По словам специалистов, о снижении доходов граждане чаще всего переживали в апреле этого года (72%). Обеспокоенность возможной потерей работы достигла максимума в мае 2020 года (48%). Также в марте опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, достигли минимума (42%), а затем вновь практически вернулись к показателям начала года (62%).

Согласно результатам опроса, наименьшие опасения у респондентов вызвали возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%), обострение конфликтов между РФ и другими странами (27%).

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