Россияне назвали свои главные страхи в 2020 году

Россияне перечислили свои главные страхи в 2020 году. Среди них есть опасения роста социальной несправедливости и снижения доходов.

«Ключевыми страхами россиян стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%)», - комментирует ВЦИОМ данные опроса за октябрь.

По словам специалистов, о снижении доходов граждане чаще всего переживали в апреле этого года (72%). Обеспокоенность возможной потерей работы достигла максимума в мае 2020 года (48%). Также в марте опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, достигли минимума (42%), а затем вновь практически вернулись к показателям начала года (62%).

Согласно результатам опроса, наименьшие опасения у респондентов вызвали возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%), обострение конфликтов между РФ и другими странами (27%).