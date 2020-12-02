СМИ: фрагмент пешеходного моста рухнул на пути в Химках
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
СМИ: фрагмент пешеходного моста рухнул на пути в Химках
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:38 В стране и мире
Совет Федерации продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года
12:26 В стране и мире
Умер актер фильма «Собачье сердце» Борис Плотников
10:51 В стране и мире
В Кремле заявили, что Путин не встречался с изолировавшимися из-за COVID-19 Кудриным и Матвиенко
10:28 В стране и мире
Совет Федерации одобрил закон о Госсовете
08:30 В стране и мире
В РАН оценили вероятность взрыва Солнца
Популярное
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья
В Хабаровском крае тигр наведался в придорожное кафе: видео
Таинственный монолит в Румынии исчез, как и его предшественник в Юте
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»