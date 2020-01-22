Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России
По его словам, парламентская республика в мире достаточно распространена, но для России не целесообразна.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное изменение формы правления в стране.
«Форма парламентской республики в мире достаточно распространена. В России это теоретически возможно, но нецелесообразно», - сказал глава государства.
Данное заявление российский лидер сделал в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области 22 января. В рамках визита он ознакомится со значимыми объектами инфраструктуры Усманского района и обсудит социальные вопросы, которые он ранее затронул в послании Федеральному Собранию.