Востротин: сохранение памяти об участниках ВОВ - это обязанность каждого

Проект «Дорога Памяти» ведет сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, которые будут представлены в специальном комплексе рядом с Главным храмом Вооруженных Сил ВС РФ.

«Каждый должен понимать, что сохранение памяти о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне, это не желание, это - обязанность», - сказал Востротин.

Он также подчеркнул, что проект «Дорога Памяти» позволит показать подвиг советского народа и противостоять фальсификации истории.

«Дорога памяти» - уникальный проект Минобороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы снимки и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, нужно загрузить информационные материалы о них на сайт - потребуется внести в форму на сайте фамилию, имя, отчество, год или дату рождения и фото участника Великой Отечественной. Все данные будут привязаны к информации, которая уже имеется в базах Министерства обороны РФ. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным списком и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо с ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.