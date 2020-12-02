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Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта

Анна Касаткина
14:25 02.12.2020
По мнению Валентина Дягтерева, некий человек присвоил себе документы одного из участников группы.
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
© Фото: valentindeg, cont.ws

Блогер Валентин Дягтерев нашел фотографию преподавателей разведшколы CC, на которой, как он считает, может быть участник группы Дятлова Семен Золотарев. Своими доводами Дягтерев поделился с читателями интернет-дневника.

«Мной найдена фотография человека, похожего на Золотарева. Семен на ней сфотографирован в форме СС, среди преподавателей разведшколы СС, на отдыхе», – написал Дегтярев, известный в Сети своими конспирологическими теориями.

Далее блогер приводит биографию Золотарева, обращая внимание на странности, в том числе на то, что после демобилизации с фронта он не вернулся на родину в Краснодарский край, а направился в Минск, где получил паспорт. В его жизненной истории также имеется «пробел» – непонятно, где Золотарев находился с осени 1944-го по весну 1945 года.

Дягтерев также вспоминает тот факт, что исследование останков Золотарева, как писали СМИ, показало, что извлеченное тело принадлежало другому человеку.

На основании различных фактов блогер делает вывод, что настоящий Золотарев мог попасть в плен и быть убит, а некий немецкий диверсант присвоил его документы, после чего перешел с ними линию фронта.

Блогер Дягтерев ранее предлагал разные версии гибели туристов на перевале Дятлова, среди которых встреча со снежным человеком. Дягтерев известен и другими своими «расследованиями» – например, в 2017 году он якобы нашел бункер Гитлера в Антарктиде, а в 2018-м разглядел на фото с Марса мумию мертвого солдата.

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