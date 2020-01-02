Трамп провел разговор с Эрдоганом о ситуации в Ливии
Глава Белого дома заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в этой стране.
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Иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии осложняет ситуацию в стране. Об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Белый дом.
Уточняется, что во время переговоров стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы. Главы государств согласились, что для защиты мирных граждан существует потребность в деэскалации в Идлибе и Сирии.
В четверг, 2 января, парламент Турции принял законопроект, позволяющий отправлять в Ливию войска.