Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Правительство Испании приняло соглашение об утверждении в стране декларации о чрезвычайной климатической ситуации, сообщила заместитель председателя правительства, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.

Соответствующий документ содержит в себе определенный свод норм и правил, которые будут соблюдаться в стране на протяжении нескольких лет.

«Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году», - пишет ТАСС.

По предварительным данным, первые пять мер будут принять в течение 100 дней.