Путин надеется, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для решения внутренних вопросов без вмешательств извне

Владимир Путин заявил, что ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности по причине вмешательств извне в дела страны. Также президент РФ выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит «политической зрелости» решить вопросы самостоятельно.

«Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты... Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит - беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», - отметил российский лидер на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, Путин заявил, что надеется на выстраивание диалога между политическим силами Белоруссии и ее народом.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», - сказал он.

Напомним, что массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах - заручилась поддержкой 10,12% избирателей.