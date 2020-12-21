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Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом

Павел Ремнев
Анна Берестовая
03:45 21.12.2020
На новые отечественные самолеты в недалеком будущем намечены большие планы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Конец года оказался богат на авиационные премьеры. На этой неделе произошло сразу два важных события. Во-первых, в воздух впервые поднялся новый российский гражданский самолет Ил-114-300. Он идеален для коротких перелетов с небольшим количеством пассажиров и может взлетать и садиться как на бетонную полосу, так и на и грунтовое покрытие.

Машина экономична - конструкторы облегчили самолет и выиграли лишних два часа в воздухе. Теперь новый Ил сможет пролететь до 1900 километров. Воздушное судно способно работать в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока, и в перспективе стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

Разработать новый российский региональный самолет, вместо устаревших АН-24, Владимир Путин поручил в октябре 2014 года. Уже через год, на форуме Армия, президенту представили макет. На новый самолет намечены большие планы, - ведь его можно использовать для наблюдения за лесными пожарами, в качестве борта санитарной авиации, в поисковых операциях.  

Еще одна премьера состоялась в Иркутске, где отечественный пассажирский лайнер МС-21 обрел еще и отечественный двигатель ПД-14. Усовершенствованный самолет смог впечатлить всю мировую авиацию. Более того, одним из его главных преимуществ выступает цена. Зачастую стоимость двигателей может доходить до четверти или даже трети от стоимости самолета.

«Наличие российских самолетов и вертолетов с отечественными двигателями, как мне кажется, везде просто критически важно. Потому что мы видим, в каком нестабильном мире мы сегодня живем. Наличие собственных двигателей - это определяющее качество с точки зрения независимости, страны в том числе от любых решений извне» - отметил генеральный директор УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

До 2025 года в России будет построено порядка 36 самолетов МС-21, лучших в своем классе магистральных самолетов. Уже через год машина на 97% будет состоять из деталей, произведенных на российских заводах. Кроме гарантий, что новые самолеты не будут простаивать на земле в ожидании специалистов или запчастей из-за рубежа, это даст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.

«Мы же тоже сейчас занимаемся разработками, мы не стоим на месте», - указал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

За почти тридцать лет новое поколение российских конструкторов, инженеров, производителей смогли не только улучшить то, над чем работали авиаконструкторы в СССР, но и создать принципиально новые машины. И сейчас самолеты, над которыми много лет упорно работали десятки тысяч человек, поднимаются в воздух.

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