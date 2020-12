В стране и мире Сингапур дал «зеленый свет» курятине из пробирки Светлана Иванова Такая курятина выращена из мышечных клеток животных в лаборатории. © Фото: pixabay Сингапур выдал разрешение на производство искусственно выращенной курятины. Об этом сообщает BBC. Благодаря этой мере на рынок выходит компания Eat Just из Сан-Франциско. Ожидается, что ее первым продуктом станут куриные наггетсы. Однако точных данных, когда это произойдет, пока нет. Eat Just пояснили, что спрос «этически чистой» альтернативы обычному мясу со стороны потребителей резко возрос из-за их беспокойства о здоровье, благополучии животных и окружающей среде. На полках магазинов и в меню заведений общественного питания можно найти только растительные мясные продукты, тогда как предлагаемая курятина выращена из мышечных клеток животных в лаборатории. В Eat Just добавили, что считают решение сингапурских властей прорывом для мировой пищевой промышленности и надеются на введение таких же мер в других странах. За последнее годы несколько компаний пытались вывести на рынок мясо, произведенное в лабораторных условиях, надеясь завоевать симпатии мясоедов более этичным продуктом. Однако для массового производства подобного мяса необходимо решить ряд проблем. Во-первых, цены на этот искусственно выращенный продукт остаются крайне высокими, во-вторых, ряд экологов критикуют производство лабораторного мяса, называя его не лучшей альтернативой с точки зрения последствий для климата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика