В стране и мире Совет Федерации продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года Виктория Ивашечкина © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Звезда Совет Федерации продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 1 января 2024 года. Уточняется, что закон, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годы, внесен правительством РФ. Объем средств, которые необходимы для погашения целевых долговых обязательств РФ, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году — в 50,10 трлн рублей , а в 2023 году — в 52,1 трлн рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика