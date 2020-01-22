Шойгу принял помещение нижней части Главного Храма ВС РФ
Инспекция Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу проверила ход строительства Главного Храма ВС РФ в подмосковном Парке Патриот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Строители Главного Храма ВС РФ сдали Министру обороны РФ помещение так называемого Нижнего Храма вооруженных сил Российской Федерации.
В нижней части храма полы облицованы мрамором со специальными бронзовыми плитами, стены и потолок украшены специальной мозаикой из прессованного стекла. Кроме того, закончена роспись алтаря и строительство купели.
По словам Шойгу, на строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации свои пожертвования внесли сотни тысяч россиян - от президента до простого гражданина. Его открытие состоится в День Победы, 9 мая 2020 года.
Вместе с Главным храмом будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных Сил с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти».