Шойгу принял помещение нижней части Главного Храма ВС РФ

Строители Главного Храма ВС РФ сдали Министру обороны РФ помещение так называемого Нижнего Храма вооруженных сил Российской Федерации.

В нижней части храма полы облицованы мрамором со специальными бронзовыми плитами, стены и потолок украшены специальной мозаикой из прессованного стекла. Кроме того, закончена роспись алтаря и строительство купели.

По словам Шойгу, на строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации свои пожертвования внесли сотни тысяч россиян - от президента до простого гражданина. Его открытие состоится в День Победы, 9 мая 2020 года.

Вместе с Главным храмом будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных Сил с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти».