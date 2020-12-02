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Кремль назвал абсолютный приоритет при вакцинации от COVID-19

Виктория Ивашечкина
13:30 02.12.2020
По словам Дмитрия Пескова, потребности россиян в отечественной вакцине за рубежом будут обеспечиваться за счет производственных цепочек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане РФ будут обеспечены отечественными вакцинами от COVID-19 в приоритетном порядке.

«Абсолютный приоритет - это, естественно, россияне», - подтвердил представитель Кремля.

Песков также отметил, что производство вакцины внутри страны, которое уже разворачивается, будет активно обеспечивать потребности граждан.

Также, по его словам, потребности потребителей отечественной вакцины за рубежом будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля сообщил, что массовая вакцинация в России будет поэтапной, с учетом географии РФ, и начнется до Нового года. При этом прививать от COVID-19 будут только добровольно.

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