В МВД РФ назвали места, в которых чаще всего орудуют карманные воры

В Министерстве внутренних дел России назвали самые популярные у карманных воров места для совершения их преступлений. В основном, россияне становятся жертвами карманников в транспорте, в точках общепита и магазинах.

За 2019 год полицейские раскрыли примерно каждую седьмую карманную кражу. За период с начала года до ноября было возбуждено более 34 тысяч уголовных дел. Помимо уже озвученных мест, по данным МВД РФ кражи также совершаются в концертных залах, на стадионах и рынках.

Как сообщает ТАСС, среди городов с наибольшим количеством карманных краж лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург, затем Челябинская, Воронежская, Ростовская, Свердловская и Иркутская области.