Путин заявил о последовательной реализации трехстороннего заявления по Карабаху

Владимир Путин заявил, что в настоящее время трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется. Также президент России подчеркнул, что на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора находятся миротворцы.

«Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями Россией, США и Францией», - отметил российский лидер на саммите ОДКБ.

Напомним, что 10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. В регион ввели российских миротворцев.