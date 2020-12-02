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Путин заявил о последовательной реализации трехстороннего заявления по Карабаху

Анна Панцулая
13:14 02.12.2020
Президент РФ отметил, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Путин заявил о последовательной реализации трехстороннего заявления по Карабаху
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что в настоящее время трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется. Также президент России подчеркнул, что на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора находятся миротворцы.

«Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями Россией, США и Францией», - отметил российский лидер на саммите ОДКБ.

Напомним, что 10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. В регион ввели российских миротворцев.

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