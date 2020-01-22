Путин осматривает объекты социальной инфраструктуры в Липецкой области

Владимир Путин прибыл в Липецкую область, чтобы ознакомиться со значимыми объектами инфраструктуры Усманского района. В рамках визита президент встретится с представителями общественности и обсудит инициативы по социальной поддержке.

Глава государства в частности поднимет социальные вопросы, которые он затронул в послании Федеральному Собранию.

Значительную часть своего послания Федеральному Собранию, которое прошло 15 января, Путин посвятил социальным вопросам. С этого года он поручил начать выплачивать маткапитал уже за первого ребенка, ввести выплаты родителям до семилетнего возраста ребенка.