На Украине свели с дефицитом годовой госбюджет

Министерство финансов Украины отчиталось о показателях госбюджета за 2019 год. Документ сведен с дефицитом.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, общий дефицит составил 72,4 миллиарда гривен (около 1,8% ВВП). Доходы возросли на 5,5% и составили 879,8 миллиардов гривен. Расходы составили 950 миллиардов, что на 3,2% меньше, чем могло бы быть по плану.

В Минфине подчеркнули, что при всем этом были профинансированы все защищенные статьи, а по нескольким социальным программам даже удалось сэкономить.