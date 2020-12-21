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В Ростуризме заявили, что оборот турбизнеса по итогам 2020 года сократится на 60%

Валентина Пескова
02:11 21.12.2020
Однако несмотря на это, Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления оборота внутреннего туризма.
В Ростуризме заявили, что оборот турбизнеса по итогам 2020 года сократится на 60%
© Фото: pixabay.com

Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления оборота внутреннего туризма. Как объяснили в Ростуризме, в 2020 году общее падение туристического бизнеса составило не более 60%, что равняется приблизительно 2,1 триллиона рублей.

«Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли и восстановить его до 1,6 трлн рублей», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В свою очередь руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что на ближайшие 2-3 года объем частных инвестиций во внутренний туризм РФ может достичь 600 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет определена в первом полугодии 2021 года.

«Мы понимаем, что по ключевым показателям эффективности туризма - а это количество создаваемых рабочих мест, вклад отрасли в ВВП, доходы и количество путешествующих по стране - Россия отстает от туристически развитых стран в среднем в три раза», - цитирует Догузову «Коммерсант».

Кардинально поменять ситуацию можно, считает Зарина Догузова, если существенно увеличить финансирование туризма. Наиболее затратными направлениями проекта, по мнению руководителя Федерального агентства, являются субсидирование процентов по кредитам, развитие дорожной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в части «последней мили» до объектов, а также создание туристически привлекательных центров городов.

Объем задолженностей туроператоров перед клиентами в России сократился с начала пандемии COVID-19 с 44 до 16 миллиардов рублей. Отвечая на вопрос об объеме несостоявшихся туров в период пандемии, Догузова пояснила, что бизнес смог реализовать большую часть забронированных поездок по внутренним направлениям и частично - по выездным. При этом ни один крупный игрок не ушел с рынка, в результате чего удалось избежать массовых банкротств.

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