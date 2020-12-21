Британия и ЕС не успели завершить переговоры по Brexit в срок

Великобритания и Евросоюз не смогли к вечеру 20 декабря завершить переговоры по соглашению, определяющему взаимодействие сторон после Brexit. Таким образом, переговорщикам не удалось уложиться в срок, рекомендованный Европейским парламентом.

Дальнейшее обсуждение вопроса продолжится в понедельник, 21 декабря. Как указывает Bloomberg, при условии завершения работы над соглашением до наступления 2021 года, ЕС может реализовать вступление его в силу на время ожидания ратификации документа в Европарламенте.

Ранее власти Великобритании посоветовали продуктовым магазинам значительно пополнить запасы еды. Такой совет был дан на случай возникновения паники среди потребителей при неудачном итоге обсуждения, касающегося постпериода выхода страны из состава Евросоюза.