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Найдены следы COVID-19 в США еще до его обнаружения в Китае

Светлана Иванова
12:53 02.12.2020
COVID-19 получил распространение в США еще в середине декабря 2019 года.
Найдены следы COVID-19 в США еще до его обнаружения в Китае
© Фото: Seaman Luke Cunningham, Keystone Press Agency, Globallookpress

COVID-19 получил распространение в США еще раньше, чем о нем объявили в Китае. Эти выяснилось после проведения ретроспективного исследования образцов крови американских граждан.
 
Как говорится в материале, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США провели дополнительное исследование порядка семи тысяч образцов крови из девяти американских штатов. При этом все материалы, собранные американским Красным Крестом, датируются периодом с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

При проведении дополнительного исследования ученые обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в 106 образцах: 39 из них были взяты в Калифорнии и 67 собраны в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.

Авторы работы пояснили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2, поскольку были приняты все необходимые меры, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам. Ученые выразили уверенность, что уже в начале декабря прошлого года вирус распространялся на территории США.

Китайские власти впервые рассказали о случаях пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Позже стало известно, что ее вызывает вирус SARS-CoV-2. В Америке о первом официальном случае COVID-19 сообщили 20 января 2020 года. Это был недавно прибывший из Китая житель штата Вашингтон.

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