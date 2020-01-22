Военные строители сдали помещение нижнего храма Вооруженных сил РФ
Строительство Храма сегодня проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Военные строители сдали помещение нижнего храма, который готов почти полностью. Строительную площадку проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На стенах и потолке нижнего храма создана специальная мозаика из прессованного стекла, про выложен специальными бронзовыми плитами. Также здесь находится купель.
Главный Храм ВС РФ имеет высоту 96 метров. В данный момент снаружи и внутри идут отделочные работы.
По словам министра, на строительство Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации свои пожертвования внесли сотни тысяч россиян, от президента до простого гражданина.
Его торжественное открытие состоится в День Победы, 9 мая 2020 года.