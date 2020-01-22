Военные строители сдали помещение нижнего храма Вооруженных сил РФ

Военные строители сдали помещение нижнего храма, который готов почти полностью. Строительную площадку проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На стенах и потолке нижнего храма создана специальная мозаика из прессованного стекла, про выложен специальными бронзовыми плитами. Также здесь находится купель.

Главный Храм ВС РФ имеет высоту 96 метров. В данный момент снаружи и внутри идут отделочные работы.

По словам министра, на строительство Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации свои пожертвования внесли сотни тысяч россиян, от президента до простого гражданина.

Его торжественное открытие состоится в День Победы, 9 мая 2020 года.