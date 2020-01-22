Матвиенко оценила новый состав правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин выбрал опытных и современно мыслящих кандидатов. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, сегодня перед правительством стоят серьезные вызовы, и, чтобы на них эффективно ответить, нужна команда.

«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями - чтобы это люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах, это современно мыслящие люди, образованные», - заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда искренне пожелала новому кабинету успехов. Также она выразила благодарность прошлому составу кабмина и ушедшим главам министерств, отметив их заслуги.

Во вторник Владимир Путин подписал указ о составе нового кабмина. Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства более активно реализовывать национальные проекты.